Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве

Фото: телеграм-канал Mash

Неизвестный открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева. Полиция проводит операцию по его задержанию, сообщается в телеграм-канале городского управления полиции.

По данным ведомства, в результате происшествия есть раненые. При этом, согласно информации ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, при стрельбе погибли четыре человека.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул в своем телеграм-канале, что погибли несколько человек, а среди пострадавших есть ребенок.

"Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы", – написал он.

Журналисты уточнили, что в супермаркете злоумышленник взял заложников. Кроме того, он привел в действие взрывчатку, после чего возник пожар.

На место ЧП направлены наряды полиции, в том числе спецназ украинского МВД.

Ранее выстрелы прозвучали у здания консульства США в канадском Торонто. На месте происшествия было обнаружено около 10 гильз. Как сообщили СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

