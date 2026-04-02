Fox News: 7-месячная девочка погибла от случайной пули в США

В Нью-Йорке, США, 7-месячная девочка погибла из-за случайной пули, сообщает Fox News.

По данным полиции, на улице произошла стрельба, к месту подъехал мопед с двумя мужчинами, после чего пассажир открыл огонь. В результате одна из пуль попала в ребенка, который находился на тротуаре. В больнице девочку признали погибшей.

Позже правоохранители установили, что ребенка зовут Каори Паттерсон-Мур, она была жительницей Бруклина. Предварительно, перестрелка была связана с деятельностью банд, девочка стала случайной жертвой.

Подозреваемые попытались скрыться, но уже через пару кварталов попали в ДТП. Один мужчина получил травмы, его задержали. Второй в настоящий момент находится в розыске.

Комиссар полиции Джессика Тиш рассказала, что на месте инцидента были обнаружены гильзы, но местонахождение оружия неизвестно. Сейчас следователи изучают записи с камер и восстанавливают маршрут передвижения нападавших.

Соболезнования семье Паттерсон-Мур выразил мэр города Зохран Мамдани. Он подчеркнул, что случившееся является трагедией, и указал на необходимость усиления мер по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

