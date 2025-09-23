ABC News: в Новой Зеландии мать убила своих детей и хранила их тела в чемоданах

Фото: depositphotos/belchonock

В Новой Зеландии мать убила двух своих детей и спрятала их тела в чемоданы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC News.

В середине 2018 года 43-летняя Хаген Ли из Окленда дала 8-летней дочери Юне и 6-летнему сыну Мину дозу рецептурного препарата нортриптилин, смешанного с соком. Как указано в материалах уголовного дела, несовершеннолетние выпили напиток. Почувствовав сонливость, они ушли спать, а позже скончались.

Их тела обнаружили через 4 года в чемоданах на складе, за который женщина перестала платить аренду. Содержимое помещения продали на аукционе семье, которая и нашла детей.

В том же году Ли отправили в психиатрическую больницу в Южной Корее. Когда ее спросили о местонахождении дочери и сына, она ответила: "У меня нет детей". К тому времени она также подала заявление на смену имени и прекратила контактировать с друзьями и семьей.

Женщину задержали, она призналась в убийстве детей, но настаивала на своей невменяемости. Ее адвокат сказал, что Ли сочла убийство "морально правильным", поскольку после смерти супруга в 2017 году ей стало тяжело одной воспитывать детей.

Суд отказался считать это смягчающим обстоятельством и приговорил женщину к ответственности после короткого совещания присяжных. Однако, какое именно наказание она получила, не уточняется.

Ранее в Калуше Ивано-Франковской области Украины женщина совершила ритуальное убийство собственной 3-летней дочери. Женщина проводила над девочкой обряд изгнания духов и снимала все на видео. Украинку заключили под стражу.