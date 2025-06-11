Мать совершила ритуальное убийство трехлетней дочери на Украине

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В Калуше Ивано-Франковской области Украины женщина совершила ритуальное убийство своей трехлетней дочери, сообщила полиция в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Во время осмотра полицейские обнаружили тело девочки 2021 года рождения, на месте происшествия находилась также мать ребенка. Были найдены доказательства, указывающие на причастность женщины к совершению умышленного убийства.

Отмечается, что мать проводила над девочкой обряд для изгнания духов и снимала все на видео. Сейчас женщина находится под стражей, продолжается досудебное расследование.

Ранее жительница Подмосковья задушила и утопила 5-летнюю дочь. В день трагедии девочка попросила принести воды, но вместо этого мать напала на нее. Кроме удушения и утопления, девочка получила ножевое ранение в шею. После этого женщина написала мужу СМС со словами: "Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь". Мотив убийства еще устанавливается.