09 июня, 15:18Происшествия
В Подмосковье мать задушила и утопила 5-летнюю дочь
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Женщина из подмосковного Воскресенска задушила 5-летнюю дочь поясом от халата, а потом утопила ее в ванной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия произошла утром 8 июня в квартире одного из домов по Рабочей улице. По предварительным данным, мать убила ребенка, а потом сама сообщила об этом в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба подмосковного управления СКР. Сотрудники Росгвардии доставили женщину в следственный отдел.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека"). Воскресенская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.
"Криминалистами проведен осмотр и назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления", – уточнили в СКР.
При этом в прокуратуре добавили, что в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает МК, в день трагедии погибшая смотрела мультфильмы, в то время как 30-летняя мать готовила еду. В какой-то момент ребенок попросил принести воды, но вместо этого женщина напала на нее. Кроме удушения и утопления, 5-летняя девочка также получила ножевое ранение в шею, утверждают журналисты.
После этого фигурантка уголовного дела послала мужу СМС-сообщение со словами: "Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь". По данным СМИ, женщина работала продавцом в магазине, а отец девочки – мастер на цементном заводе. Мотив убийства все еще устанавливается.
Ранее в столице был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сына. По предварительной версии, фигурант, находясь в квартире дома на Ленинградском шоссе, во время ссоры несколько раз ударил сына 1991 года рождения ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело.
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