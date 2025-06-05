Подозреваемый в убийстве сына задержан на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего сына 1991 года рождения. Об этом сообщило столичное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 5 июня подозреваемый, находясь в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе, в ходе ссоры не менее двух раз ударил сына ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого.

Ранее завернутое в полиэтиленовый пакет тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Строителей в Москве. В области головы у погибшей выявили многочисленные травмы. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя время по подозрению в убийстве женщины была задержана ее дочь. Как рассказали следователи, в ходе осмотра квартиры потерпевшей найдено предполагаемое орудие преступления.