Дочь задержана по подозрению в убийстве матери на юго-западе Москвы

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По подозрению в убийстве женщины на юго-западе Москвы задержана ее дочь. В ближайшее время ее доставят в подразделение Следственного комитета России для допроса, сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

Как рассказали следователи, в ходе осмотра квартиры потерпевшей найдено предполагаемое орудие преступления. Назначен ряд экспертиз, включая дактилоскопические и молекулярно-генетические.

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Строителей. В области головы у погибшей выявили многочисленные травмы. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве своей знакомой на востоке Москвы. По предварительной информации, в квартире жилого дома по улице Сталеваров злоумышленник нанес жертве не менее двух колото-резаных ран, в результате чего женщина скончалась на месте.