Суд признал законным пожизненный срок жителю Ступина за убийство 6 человек

Фото: телеграм-канал "Следком"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил пожизненный срок жителю Ступина Алексею Зарубину за убийство шестерых человек, которые погибли в 2022 году в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Как уточнил собеседник издания, приговор Московского областного суда был оставлен без изменений.

Взрыв газа в Ступине произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 11 апреля 2022 года. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В общей сложности пострадали 19 человек.

Среди причин ЧП следователи рассматривали неисправность газового оборудования и утечку газа.

Позже Следственный комитет установил, что в апреле того года Зарубин решил убить супругу и своих двоих детей, инсценировав преступление под взрыв газа. Для этого он закрыл вентиляционное отверстие одеялом, открыл все конфорки на плите, отсоединил шланг для подачи газа и спрятался в туалете, а затем поджег газ.

После этого в квартире произошел взрыв, который привел к обрушению части многоэтажного жилого дома. В результате погибли шесть человек, в том числе супруга и дети осужденного. Еще четверо жильцов получили серьезные травмы.

К пожизненному сроку Зарубин был приговорен в ноябре 2024 года.