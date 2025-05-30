Причиной взрыва около бухты во Владивостоке стали газовые баллоны

Фото: телеграм-канал Readovka

Причиной взрыва, который произошел около бухты Десантная во Владивостоке, стало возгорание баллонов с пропан-бутановой смесью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на Антитеррористическую комиссию региона.

Воспламенение произошло в одном из автомобилей, в котором и находились баллоны. Повреждений административных зданий и жертв нет, уточнили местные власти.

Утром 30 мая около бухты Десантная были слышны два хлопка. Район ЧП оцепляли, а движение транспорта перекрывали. На месте произошедшего работали специальные и экстренные службы.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ставрополе. По предварительным данным, взорвался газовый котел. В результате ЧП пострадали три человека, среди которых был ребенок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставрополья организовала проверку для оценки исполнения требований закона в сфере ЖКХ. Все собственники пострадавших квартир и автомобилей получат материальную помощь, заверил глава города Иван Ульянченко.