Два взрыва подряд прозвучали во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два взрыва подряд произошли в районе бухты Десантной во Владивостоке утром в пятницу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Власти региона подчеркивают, что в результате происшествия повреждений нет, никто из людей не пострадал. Угроза нейтрализована.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, движение транспорта временно перекрыто.

В Ставрополе двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты во дворе жилого дома. Позже в Сети появились кадры инцидента, на которых видно, как мужчина подошел к ветерану СВО Зауру Гурциеву, а затем произошел взрыв. По данным СМИ, именно первый – знакомый второго – привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ).

Спецслужбы задержали в Калининграде гражданина России, который готовил теракт к 9 Мая по заданию украинского куратора. Россиянин по своей воле вступил в запрещенную террористическую организацию.