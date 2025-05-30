30 мая, 05:19Происшествия
Два взрыва подряд прозвучали во Владивостоке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два взрыва подряд произошли в районе бухты Десантной во Владивостоке утром в пятницу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Власти региона подчеркивают, что в результате происшествия повреждений нет, никто из людей не пострадал. Угроза нейтрализована.
На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, движение транспорта временно перекрыто.
В Ставрополе двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты во дворе жилого дома. Позже в Сети появились кадры инцидента, на которых видно, как мужчина подошел к ветерану СВО Зауру Гурциеву, а затем произошел взрыв. По данным СМИ, именно первый – знакомый второго – привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ).
Спецслужбы задержали в Калининграде гражданина России, который готовил теракт к 9 Мая по заданию украинского куратора. Россиянин по своей воле вступил в запрещенную террористическую организацию.