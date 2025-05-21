4 квартиры и более 20 авто повреждены из-за взрыва газа в Ставрополе

Фото: ТАСС/Ирина Амбарцумян

Повреждения получили 4 квартиры и более 20 автомобилей в результате взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Как уточнили в МЧС по региону, в доме также повреждены несущие конструкции, оконные проемы и дверные проемы на лестничной площадке.

Взрыв бытового газа произошел в доме в Ставрополе утром 21 мая. После этого начался пожар, который удалось оперативно потушить.

В результате ЧП пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, а также двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.

Сам дом после взрыва был оперативно отключен от коммуникаций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшее время специалисты осмотрят здание, чтобы распланировать работы по восстановлению.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В свою очередь, прокуратура начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.