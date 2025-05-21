21 мая, 11:36Происшествия
4 квартиры и более 20 авто повреждены из-за взрыва газа в Ставрополе
Фото: ТАСС/Ирина Амбарцумян
Повреждения получили 4 квартиры и более 20 автомобилей в результате взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Как уточнили в МЧС по региону, в доме также повреждены несущие конструкции, оконные проемы и дверные проемы на лестничной площадке.
Взрыв бытового газа произошел в доме в Ставрополе утром 21 мая. После этого начался пожар, который удалось оперативно потушить.
В результате ЧП пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, а также двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.
Сам дом после взрыва был оперативно отключен от коммуникаций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшее время специалисты осмотрят здание, чтобы распланировать работы по восстановлению.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В свою очередь, прокуратура начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.
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