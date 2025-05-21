Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ставрополе выросло до 3

Фото: телеграм-канал Readovka

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ставрополе выросло до трех. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Состояние одной из пострадавших женщин оценивается врачами как средней степени тяжести. Сейчас ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Также за амбулаторной помощью обратились двое граждан, в числе которых был ребенок. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Взрыв бытового газа произошел в квартире на верхнем этаже многоквартирного дома в Ставрополе утром 21 мая. После произошедшего дом был отключен от коммуникаций.

На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Им уже удалось потушить пожар, который возник после взрыва. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что специалисты в скором времени осмотрят здание для дальнейшего планирования восстановительных работ.

Прокуратура Ставрополья уже начала проверку по факту произошедшего. Ведомство планирует дать оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.

