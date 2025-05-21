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21 мая, 08:57

Происшествия

В Сети появились кадры квартиры, разрушенной после взрыва в Ставрополе

Видео: телеграм-канал SHOT

Кадры квартиры, разрушенной после взрыва газа в Ставрополе, появились в Сети. Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что жилое помещение серьезно пострадало – отсутствуют некоторые внешние стены, повреждены внутренние перегородки. В свою очередь, пожарные продолжают работать на месте инцидента, проливая конструкции.

Взрыв бытового газа произошло 21 мая в одном из многоэтажных домов на улице Тухачевского в Ставрополе. Погибших в результате инцидента не было. Сначала сообщалось об одной госпитализированной женщине, но позже за амбулаторной помощью обратились еще двое граждан, включая ребенка.

После взрыва газа в квартире на верхнем этаже начался пожар, который удалось потушить. Специалисты осмотрят здание, когда это станет возможным. Это необходимо для оценки работ по восстановлению дома.

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