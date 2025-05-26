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Происшествия

Оперштаб сформирован в Белгородской области после взрыва на железной дороге

Фото: 123RF/vatelvaleriya

В Белгородской области сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

По ее данным, в результате инцидента были задержаны два поезда: пассажирский № 392 Валуйки – Курск и пригородный № 6715 Старый Оскол – Валуйки.

На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, после чего произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал, однако повреждения получила контактная сеть. В связи с этим движение электричек временно было приостановлено.

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