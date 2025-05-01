Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 22:30

Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с товарным поездом и грузовиком в Ивановской области

Фото: телеграм-канал "Полиция37 Иваново"

Два человека пострадали в результате столкновения товарного поезда с "КамАЗом", груженным кегами пива, в Тейкове Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

В ведомстве уточнили, что поезд проехал еще около километра после аварии, прежде чем остановиться. Водитель и пассажир грузовика живы, но получили серьезные травмы.

В настоящее время на месте аварии работает полиция. Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее в Белгородской области произошла авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи. Бригада медработников доставляла в больницу пациента в тяжелом состоянии.

Еще одно ДТП произошло во Владимирской области, где экскурсионный автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Предварительно, после аварии около 35 человек обратились за медпомощью.

Новости регионов: несколько человек пострадали в аварии с автобусом под Ростовом

Читайте также


происшествияДТПрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика