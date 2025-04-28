Около 35 человек пострадали в ДТП во Владимирской области

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Экскурсионный автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся во Владимирской области. Предварительно, после аварии около 35 человек обратились за медпомощью. О произошедшем сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

ДТП произошло в Александровском районе в ночь на 28 апреля. Всего в автобусе были 55 человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Более подробная информация о количестве пострадавших и обстоятельствах случившегося выясняется.

Ранее водитель автомобиля наехал на пешеходов в Мичуринске Тамбовской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Еще одно ДТП произошло в Севастополе, где перевозивший детей автобус попал в аварию: водитель автобуса не смог правильно рассчитать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который двигался в попутном направлении. В аварии пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров.