Восемь детей пострадали в ДТП в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Перевозивший детей автобус попал в аварию в Севастополе. В ДТП пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров, сообщила пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, 53-летний водитель автобуса не смог правильно рассчитать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения легковую машину отбросило на движущийся впереди автомобиль BMW.

После аварии восемь детей были госпитализированы в медицинские учреждения. Сотрудники полиции инициировали проверку по факту произошедшего.

Ранее на Брестском шоссе в Москве в результате ДТП пострадали три человека. Телесные повреждения получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком.

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в другую машину. Из-за этого его автомобиль опрокинулся и съехал в кювет.