Автомобиль сбил четырех человек в Мичуринске Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тамбовской области"

Водитель автомобиля наехал на пешеходов в Мичуринске Тамбовской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома № 110 на Интернациональной улице. Автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу на "зеленый" свет. Пострадавшими оказались мужчина 1963 года рождения, женщины 1946 и 1963 годов рождения, а также девушка 2008 года рождения.

"Все они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Городская прокуратура установит все обстоятельства случившегося.

Ранее автомобиль сбил в подмосковных Химках несовершеннолетнего, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Инцидент случился на улице Карла Маркса в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

По предварительным данным, за рулем машины марки Opel находилась несовершеннолетняя девушка. Она совершила наезд на мальчика 2004 года рождения, которого госпитализировали с телесными повреждениями.

