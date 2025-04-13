Автомобиль сбил несовершеннолетнего в подмосковных Химках

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автомобиль сбил в подмосковных Химках несовершеннолетнего, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 13 апреля примерно в 17:20 на улице Карла Маркса в микрорайоне Клязьма-Старбеево. По предварительным данным правоохранителей, за рулем машины марки Opel находилась девушка 2004 года рождения. Она совершила наезд на мальчика 2004 года рождения, которого госпитализировали с телесными повреждениями.

"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее три человека пострадали из-за опрокидывания рейсового автобуса "Москва – Геническ" в Ростовской области. Авария произошла на 4-м километре автодороги "Северный обход" Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Как выяснилось, водитель транспортного средства не справился с управлением.