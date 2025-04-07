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07 апреля, 11:42

Происшествия

Трое взрослых и ребенок остаются в стационарах после ДТП с автобусами в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Трое взрослых и ребенок остаются в стационарах после ДТП с двумя автобусами в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный департамент здравоохранения.

"Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в полном объеме", – рассказали в ведомстве.

По данным департамента, в результате аварии были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей. Врачи уже провели полный комплекс диагностики и оказали помощь семи пациентам. Их отпустили домой.

Авария с двумя автобусами произошла 6 марта около 22:08 на улице Грина. В пресс-службе Мосгортранса уточнили, что произошло столкновение коммерческого автобуса и городского автобуса № 948.

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