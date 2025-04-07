Поезд въехал в "Газель" на переезде в Подмосковье

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезд въехал в "Газель" на железнодорожном переезде в Подмосковье, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в 09:32 7 апреля между станциями Красноармейск и Софрино МЖД. Водитель "Газели" выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом Красноармейск – Москва, добавили в пресс-службе.

Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать из-за малого расстояния. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. В 09:37 поезд продолжил свое движение по маршруту. Инцидент никак не повлиял на расписание других поездов, уточняют в МЖД.

"Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения", – заключили в пресс-службе.

Ранее локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на переезд фуры. ДТП произошло накануне на перегоне Усады Окружные – Детково. Уточнялось, что пострадавших в результате аварии не было. Движение поездов временно приостанавливалось.

