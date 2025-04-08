В Ростовской области после ДТП с автобусом госпитализирован один человек

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В Ростовской области в результате ДТП с рейсовым автобусом одному человеку потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Авария произошла на 4-м километре автодороги "Северный обход" Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Предположительно, водитель не справился с управлением транспорта. В момент ДТП в салоне автобуса находились 23 человека.

Сотрудники прокуратуры уже начали проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Еще одна авария с автобусом произошла в конце марта в Подмосковье. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель съехал в кювет возле дома в деревне Бордуки. В результате произошедшего никто не пострадал.