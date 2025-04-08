Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 10:25

Происшествия

В Ростовской области после ДТП с автобусом госпитализирован один человек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Ростовской области в результате ДТП с рейсовым автобусом одному человеку потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Авария произошла на 4-м километре автодороги "Северный обход" Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Предположительно, водитель не справился с управлением транспорта. В момент ДТП в салоне автобуса находились 23 человека.

Сотрудники прокуратуры уже начали проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Еще одна авария с автобусом произошла в конце марта в Подмосковье. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель съехал в кювет возле дома в деревне Бордуки. В результате произошедшего никто не пострадал.

Видео с Кутузовского проспекта показало, что "Газель" съехала в переход сама

Читайте также


происшествияДТПрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика