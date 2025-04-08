Два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Приамурье

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Два грузовика столкнулись на федеральной трассе "Благовещенск – Свободный" в Свободненском районе Амурской области, передает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Вследствие аварии одно из транспортных средств загорелось. По предварительным данным, из-за полученных травм оба водителя скончались, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственно-оперативной группой МО МВД России "Свободненский".

При этом снявшие на видео ДТП очевидцы сообщают, что в результате сильного удара грузовиков на проезжую часть и обочину разлетелись детали, в том числе двигатель, пишет РИА Новости.

По их словам, один из грузовиков перевозил молоко, которое также разлилось при столкновении. Помимо этого, из транспорта высыпались бумажные упаковки.

Еще одно столкновение с участием двух автобусов произошло ранее на юго-западе Москвы. В результате пострадали пять человек, из которых двое находились в тяжелом состоянии.

До этого легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе А-104 "Москва – Дмитров – Дубна" в Подмосковье. Тогда при ДТП погиб водитель легкового авто