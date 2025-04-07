Трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на 50-м километре автодороги "Дон" в городском округе Домодедово, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Предварительно полицейские выяснили, что около 06:05 по московскому времени водитель за рулем машины марки Changan наехал на барьерное ограждение, после чего авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус.

В результате трое несовершеннолетних пассажиров иномарки 2014 и 2022 годов рождения были направлены в медучреждения с телесными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ЧП, добавили в ведомстве.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что авария могла произойти из-за скользкой дороги и летней резины.

Летняя резина также могла стать причиной ДТП на подземном переходе станции метро "Парк Победы", в который влетела "Газель".

В правоохранительных органах считают, что водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги. При этом в аварии никто не пострадал. Сам водитель смог выбраться из транспорта после ДТП.