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Грузовая "Газель" влетела в подземный переход в метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве. Автомобиль двигался в сторону области.

По показаниям очевидцев, водитель сумел самостоятельно выбраться из авто, однако внутри транспорта оказался зажат еще один человек.

В оперативных службах уточнили ТАСС, что "Газель" ехала из Башкирии. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, добавил собеседник агентства.

В настоящее время на месте задействованы сотрудники оперативных служб.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 38-го километра МКАД. Из-за этого движение было затруднено на 2,7 километра.

До этого автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину. ДТП произошло на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. В результате пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.