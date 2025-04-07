07 апреля, 06:58Происшествия
Грузовая "Газель" влетела в подземный переход в метро "Парк Победы"
Фото: Москва 24
Грузовая "Газель" влетела в подземный переход в метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве. Автомобиль двигался в сторону области.
По показаниям очевидцев, водитель сумел самостоятельно выбраться из авто, однако внутри транспорта оказался зажат еще один человек.
В оперативных службах уточнили ТАСС, что "Газель" ехала из Башкирии. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, добавил собеседник агентства.
В настоящее время на месте задействованы сотрудники оперативных служб.
Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 38-го километра МКАД. Из-за этого движение было затруднено на 2,7 километра.
До этого автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину. ДТП произошло на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. В результате пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
"Газель" пробила ограждение и влетела в подземный переход в метро "Парк Победы"