Грузовик насмерть сбил ребенка на Михалковской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Грузовой автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребенка на Михалковской улице в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, за рулем находился 44-летний мужчина. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

Прокуратура САО контролирует ход процессуальной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Как указали в Дептрансе, перекрыто движение по дублеру Большой Академической улицы в районе дома 1/51 по Михалковской улице. Более того, перекрыт разворот с дублера на дублер.

Ранее на дублере Щелковского шоссе водитель автомобиля Lexus сбил пешехода. ДТП случилось, когда автомобилист двигался в сторону Уральской улицы. Пострадавшего доставили в больницу.

При этом водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью более 100 километров в час, рассказали правоохранители. В это время пешеход переходил дорогу в неположенном месте.