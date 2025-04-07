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07 апреля, 08:58

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ТАСС: скользкая дорога и летняя резина стали причинами ДТП с "Газелью" в столице

Летняя резина стала одной из причин ДТП с "Газелью" в столице – СМИ

Фото: Москва 24

Скользкая дорога и летняя резина, предварительно, стали причинами ДТП с "Газелью", которая влетела в подземный переход станции метро "Парк Победы" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что, по предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.

Факт аварии и потерю контроля над управлением транспорта также подтвердили в ГУ МВД по столице. Там добавили, что в результате аварии никто не пострадал.

О происшествии на Кутузовском проспекте стало известно утром 7 апреля. После ДТП водителю "Газели" удалось самостоятельно выбраться из транспорта. Внутри машины оказался зажат еще один человек. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

В свою очередь, Дептранс сообщил, что станция "Парк Победы" работает штатно после аварии. В ведомстве предупредили о частичном ограничении в подуличном переходе. Кроме того, пассажиры метро не смогут воспользоваться лестницей у первого выхода, поскольку она закрыта.

"Газель" пробила ограждение и влетела в подземный переход в метро "Парк Победы"

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