На МКАД из-за снегопада произошло несколько ДТП

Ночью в столицу вернулась зима – снег шел несколько часов, улицы замело. Утром горожане столкнулись с трудностями на дорогах. В районе 29-го километра МКАД произошло ДТП, его обстоятельства уточняются. Еще одна авария с участием четырех машин случилась на 38-м километре, движение было затруднено почти на три километра.

Накануне в городе объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, высшая точка непогоды может прийтись на ближайшие часы – в столице сохраняются ветер и снег.

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