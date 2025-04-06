06 апреля, 08:35Происшествия
Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 32
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Число пострадавших из-за ураганного ветра в Хакасии возросло до 32. В их числе оказался 1 ребенок, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Все они обратились в медицинские организации, подведомственные министерству. Врачи выявили у них травмы различной степени тяжести.
Накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе был введен режим ЧС. В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе оказались частично повреждены крыши домов и социальных объектов. Под воздействием ветра упали деревья, которые повредили несколько автомобилей.
Кроме того, в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете сохранялась осложненная пожарная обстановка. В ряде муниципалитетов было нарушено электроснабжение.
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