Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 32

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Число пострадавших из-за ураганного ветра в Хакасии возросло до 32. В их числе оказался 1 ребенок, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Все они обратились в медицинские организации, подведомственные министерству. Врачи выявили у них травмы различной степени тяжести.

Накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе был введен режим ЧС. В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе оказались частично повреждены крыши домов и социальных объектов. Под воздействием ветра упали деревья, которые повредили несколько автомобилей.

Кроме того, в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете сохранялась осложненная пожарная обстановка. В ряде муниципалитетов было нарушено электроснабжение.