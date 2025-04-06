В Иркутской области свыше ста тысяч домов остались без света из-за урагана

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В Иркутской области свыше ста тысяч домов в 613 населенных пунктах остались без света из-за сильных порывов ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ночь с 5 на 6 апреля из-за ветра, скорость которого достигала отметки в 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области. Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 м/с.

В данный момент ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Ранее, 5 апреля, в Кузбассе для устранений последствий урагана был введен режим повышенной готовности. В регионе зафиксированы многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок

В Хакасии также из-за сильного ветра был объявлен режим ЧС. По сообщениям местных СМИ, в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе оказались частично повреждены крыши домов и социальных объектов.