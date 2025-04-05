Режим повышенной готовности введен в Кузбассе для устранений последствий непогоды

Фото: телеграм-канал SHOT

Режим повышенной готовности введен в Кузбассе для устранения последствий сильного ветра. Об этом губернатор региона Илья Середюк написал в телеграм-канале.

По словам главы Кузбасса, уже задействованы аварийно-восстановительные бригады, также дана оценка ситуации. В регионе зафиксированы многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, перечислил он.

"Для ликвидации аварийных отключений электроэнергии задействовано 77 бригад, 85 единиц техники, 230 человек", – уточнил Середюк.

Губернатор также поставил задачи энергетикам разобраться и восстановить подачу электричества до конца суток со всеми отключениями. Государственной жилищной инспекции поручено вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель и упавших листов шифера, главам муниципальных образований – провести объезд территорий, ликвидировать последствия урагана и информировать жителей о сроках данных работ.

Тем временем отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минэнерго России. По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники.

Массовые отключения электричества также наблюдаются в Хакассии и Алтайском крае.

Из-за непогоды в Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе оказались частично повреждены крыши домов и соцобъектов.

Всего от ураганного ветра в республике пострадали 11 человек. Они обратились в медучреждения с травмами различной степени и тяжести, пятерым из них потребовалась госпитализация.