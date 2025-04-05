Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана

Фото: телеграм-канал Mash

Четыре человека пострадали из-за порывов ветра в Абакане, сообщил в своем телеграм-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

Вместе с тем в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе оказались частично повреждены крыши домов и социальных объектов. Под воздействием ветра упали деревья, которые повредили несколько автомобилей.

В условиях непогоды и ухудшения пожарной обстановки в республике было решено ввести режим ЧС.

"Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков", – подчеркнул Коновалов.

Ранее мужчина пострадал после обрушения кровли жилого дома в Красноярске из-за ветра. Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Также повреждения получили несколько балконов в квартирах.

