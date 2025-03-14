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14 марта, 18:15

Происшествия

В Москве рубероид упал на автомобили из-за штормового ветра

В Москве рубероид упал на автомобили из-за штормового ветра

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В Москве продолжается сильный штормовой ветер, порывы которого достигают 24 метров в секунду. Температура воздуха составляет 7 градусов, но из-за ветра ощущается значительно холоднее.

Уже зафиксированы случаи падения деревьев, ограждений и повреждений инфраструктуры. Например, на парковке рядом с торговым центром рубероид с крыши упал на припаркованные автомобили. Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды, но жителей столицы призывают быть осторожными на улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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