В Москве рубероид упал на автомобили из-за штормового ветра

В Москве продолжается сильный штормовой ветер, порывы которого достигают 24 метров в секунду. Температура воздуха составляет 7 градусов, но из-за ветра ощущается значительно холоднее.

Уже зафиксированы случаи падения деревьев, ограждений и повреждений инфраструктуры. Например, на парковке рядом с торговым центром рубероид с крыши упал на припаркованные автомобили. Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды, но жителей столицы призывают быть осторожными на улице.

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