Возбуждено дело против мужчины, выстрелившего в пассажира автобуса в Балашихе

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Дело возбуждено в отношении мужчины, который выстрелил из аэрозольного устройства самообороны в 41-летнего пассажира автобуса в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

В ведомстве уточнили, что 38-летний мужчина открыл стрельбу не только в автобусе, но и на остановке общественного транспорта. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о хулиганстве. Злоумышленника задержали.

Ранее суд арестовал жителя Москвы, который стрелял из пневматического пистолета после конфликта с подростками. По данным столичного главка МВД, 8 марта возле Боровского проезда между мужчиной и несовершеннолетними, выгуливавшими собак, произошел конфликт.

В результате злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух из оружия. Никто не пострадал, однако мужчине предъявили обвинение в хулиганстве.

