Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 11

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Число пострадавших в из-за ураганного ветра на территории Хакасии возросло до 11, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Все они обратились в медицинские организации региона с травмами различной степени и тяжести. Пятерым из них потребовалась госпитализация. Троих пациентов положили в Абаканскую межрайонную больницу, а еще двоих – в Саяногорскую межрайонную больницу.

При этом все медучреждения, подведомственные Минздраву Хакасиии, было решено перевести в режим повышенной готовности. На данный момент ведомство не зафиксировало каких-либо проблем с оказанием медицинской помощи. Ситуацию продолжает контролировать региональное профильное ведомство.

На данный момент в регионе установилась теплая погода с порывами ветра, достигающими 30 метров в секунду, что также способствует осложнению пожарной обстановки. Синоптики предупреждают, что непогода будет продолжаться в регионе и 6 апреля. В связи с этим жителям рекомендуют оставаться дома, не открывать в помещениях окна и не разводить открытый огонь на улице.

В республике было решено ввести режим ЧС. Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение.

Вместе с тем в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе оказались частично повреждены крыши домов и социальных объектов. Под воздействием ветра упали деревья, которые повредили несколько автомобилей.

