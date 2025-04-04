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04 апреля, 14:30

Происшествия

Один из владельцев рассказал о ночном пожаре в Измайлове

Один из владельцев рассказал о ночном пожаре в Измайлове

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Владелец одной из пострадавших при ночном пожаре на 13-й Парковой улице в Измайлове машин лишился автомобиля. Мужчина рассказал, что выбежал на улицу, как только заметил огонь, но спасти машину не удалось – она полностью выгорела.

По предварительным данным, неизвестный поджег одну из припаркованных машин, но в итоге сгорело три. Как отметили в прокуратуре, будет возбуждено уголовное дело по статье о намеренном уничтожении чужого имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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