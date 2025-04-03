ФСБ задержала россиянку в Херсонской области за финансирование ВСУ

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Спецслужбы задержали в Херсонской области россиянку за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По версии ведомства, гражданка России переводила деньги ВСУ для того, чтобы они покупали бронетехнику, снаряды, экипировку и лекарства. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Россиянка арестована. Сейчас с ней проводятся следственные мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.

Задержанная признала, что несколько раз переводила средства украинским военнослужащим. По ее словам, деньги она высылала в июле 2023 года с помощью одной из групп в мессенджере, где осуществлялся сбор денежных средств на нужды ВСУ.

В конце марта жительница приграничного Джанкойского района Крыма была задержана по подозрению в госизмене. По данным регионального ФСБ, 28-летняя женщина вступила в один из телеграм-каналов, который используется Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной деятельности на территории России.

Россиянка предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники, координат воинских перевозок и других данных. Кроме того, она отправляла украинским спецслужбам сведения о передвижении воинских перевозок по железнодорожным путям.

