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28 марта, 10:15

Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в подготовке взрыва по указанию украинских служб

В Москве задержан подозреваемый в подготовке взрыва по указанию украинских служб

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв административного здания в Москве. У него было изъято взрывное устройство массой 5 килограммов с таймером и смартфон, который он использовал для связи с украинской стороной.

Подозреваемый дал показания. По его словам, за выполнение теракта ему обещали 10 тысяч долларов. Одним из возможных мест взрыва могло стать здание МФЦ. Мужчина ранее имел судимость и планировал уехать на Украину для участия в военных действиях против России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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