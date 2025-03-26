Пожар произошел в здании на площади 1 тыс "квадратов" в Красноярке

Пожар произошел в Красноярке. Горит неэксплуатируемое здание. По сообщению пожарных, предварительная площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Из-за высокой температуры есть риск деформации и обрушения конструкций.

Также огнеборцам поступила информация, что в здании могут находиться газовые баллоны. На месте ЧП работают 32 пожарных и 8 единиц техники. Специалисты регионального Роспотребнадзора организовали мониторинг качества воздуха.

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