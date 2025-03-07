Шесть детей попали в больницы из-за отравления соевыми палочками в Подмосковье

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В Московской области шесть детей попали в больницы в результате отравления соевыми палочками, рассказали Агентству "Москва" в региональном министерстве здравоохранения.

После осмотра врачами родители одного ребенка отказались от его госпитализации. Еще четверо детей будут выписаны в пятницу, 7 марта, один продолжает проходить стационарное лечение. Состояние всех отравившихся медики оценивают как удовлетворительное, сказали в Минздраве Подмосковья.

Ранее в Волоколамске трое несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет почувствовали недомогание из-за отравления неизвестным веществом. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Между тем следователи организовали проверку детского сада в поселке Заветы Ильича Хабаровского края после выявления у 12 воспитанников кишечной палочки. По итогам эпидемиологического расследования, проведенного надзорными органами, работа группы дошкольного учреждения была временно приостановлена.