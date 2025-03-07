В Хабаровском крае проверят детсад, где дети заболели кишечной инфекцией

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Следователи организовали проверку детского сада в поселке Заветы Ильича Хабаровского края после выявления у 12 воспитанников кишечной палочки, передает пресс-служба регионального управления СК.

Информация о заболевании детей появилась в СМИ. В связи с этим по итогам эпидемиологического расследования, проведенного надзорными органами, работа группы дошкольного учреждения была временно приостановлена.

Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", уточнили в ведомстве. В ходе нее правоохранители установят обстоятельства случившегося и примут законное процессуальное решение.

В свою очередь, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю уточнили, что речь идет о заражении острой кишечной инфекцией ротавирусной этиологии в одной из групп детского сада № 43.

Инфекция передавалась контактно-бытовым путем, ее распространению поспособствовала несвоевременная изоляция ребенка с признаками кишечной инфекции.

При этом за минувшие сутки новых случаев заболевания зарегистрировано не было. Как заверили в ведомстве, ситуация остается на контроле управления. По результатам эпидемиологического расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Схожий случай отравления произошел ранее и в хабаровской школе № 68. Там с симптомами кишечной инфекции обратились за медпомощью 25 детей. При этом госпитализация никому из них не потребовалась.

Правоохранители выяснили, что еда школьникам предоставляется в рамках муниципального контракта с предприятием "Комбинат питания", которое не соблюдало санитарно-эпидемиологические нормы. Более того, нарушения требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних были выявлены и в действиях должностных лиц школы.