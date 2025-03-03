РИА Новости: кишечная инфекция выявлена у 147 рабочих в Москве после обеда от "ЕниДем"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты выявили 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией у рабочих на стройке на юго-западе Москвы после обеда от компании "ЕниДем". Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет РИА Новости.

"По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", – говорится в документах суда.

Об отравлении строителей, проживавших в хостеле в Электролитном проезде, стало известно 14 февраля. По данным столичного Роспотребнадзора, сотрудники питались готовыми блюдами от компании "ЕниДем" на месте своей работы.

Тогда в инфекционную больницу были доставлены 20 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

Столичный Депздрав начал эпидемиологическое расследование вместе с управлением Роспотребнадзора по Москве. Следователи тоже приступили к проверке по факту произошедшего.

Савеловский районный суд Москвы 20 февраля отправил в СИЗО замгендиректора ООО "ЕниДем" Озтюрка Гекхана по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.