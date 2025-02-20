Замгендиректора ООО "ЕниДем" арестован после отравления людей в хостеле в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский районный суд Москвы отправил в СИЗО замгендиректора ООО "ЕниДем" Озтюрка Гекхана по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, компания подписала контракт на поставку еды для строителей. В результате последние отравились после употребления продукции ООО "ЕниДем". В связи с этим Гекхан был арестован на 1 месяц 25 суток.

Об отравлении строителей, проживающих в хостеле в Электролитном проезде, стало известно 14 февраля. По данным столичного Роспотребнадзора, сотрудники питались готовыми блюдами от компании ООО "ЕниДем" на месте своей работы.

В результате в инфекционную больницу были доставлены 20 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

Столичный Депздрав начал эпидемиологическое расследование вместе с управлением Роспотребнадзора по Москве. Следователи тоже приступили к проверке по факту произошедшего.

