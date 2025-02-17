Девушка рассказала об угрозах после отравления в столичном кафе

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Угрозы и издевательства обрушились на посетительницу пиццерии Castro bar pasta&pizza Дарью Хохлову после ее отравления в этом заведении. О произошедшем девушка рассказала Москве 24.

Девушка поужинала в столичном кафе и сильно отравилась. После случившегося она опубликовала пост в соцсети с адресом пиццерии, где произошла неприятная ситуация, и рекомендовала своим подписчикам не посещать заведение.

По словам Хохловой, этот пост увидели представители кафе, однако никакой реакции от них не последовало. Тогда девушка решила написать в соцсетях обращение по поводу того, что заведение следит за ее постами, но никак не реагирует на ее историю с отравлением. Она также "поблагодарила" пиццерию за эту ситуацию, отметив, что у нее впереди еще много проектов и съемок.

"И они (представители кафе. – Прим. ред.) уже мне начали писать в ответ на угрозы. Это даже были издевательства из разряда: "Обращайтесь, если вам еще понадобится отравиться". Потом писали фразы из фильмов: "Не благодари за это, не благодарят", – добавила девушка, указав, что находилась в шоке от такого поведения.

Кроме того, в качестве компенсации заведение направило девушке промокод "Понос". При этом пострадавшая не блокировала аккаунт кафе и старалась с ними культурно разговаривать. Она лишь предупредила представителей пиццерии, что будет беседовать с ними через Роспотребнадзор.

"Когда я выложила заявление в Роспотребнадзор, пошли угрозы. Они скинули адрес, по которому я проживаю, я не знаю, откуда они его знают. И тут мне стало как-то не по себе", – призналась Хохлова.

В полицию девушка не стала обращаться, так как аккаунт, с которого велся диалог, был оперативно заблокирован. Теперь, по ее словам, невозможно найти адрес, с которого отправлялись сообщения. У пострадавшей осталась переписка в Instagram(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), однако нотариально она никак не заверена.

"Аккаунта этого тоже больше нет, то есть просто человек знает, где я живу. Потом он переделал эту страницу в мой PR-аккаунт, и мне пришлось выкладывать это все в социальные сети о том, что это делала не я и эта история не ради хайпа", – добавила Хохлова.

В свою очередь, владелец кафе заявил в разговоре с "SHOT ПРОВЕРКОЙ", что этот инцидент подстроили конкуренты. По словам хозяина пиццерии, аккаунта в соцсети и скидочной системы у них никогда не было. В связи с этим он предположил, что страницу в Instagram, с помощью которой девушке отравлялись сообщения, могли сделать конкуренты, чьи заведения расположены неподалеку.

Собственник Castro bar pasta&pizza добавил, что его пиццерия открыта уже почти год и за это время случаев отравлений не было выявлено. При этом он подтвердил, что девушка, которая отравилась в его заведении, действительно приходила примерно 2 недели назад. До этого ее в кафе не видели. Хозяин заведения считает, что она могла быть "подставным лицом".



Мужчина также заявил, что готов пригласить девушку в кафе и уладить конфликт. Он также показал журналистам кухню и промаркированные продукты. Однако на данный момент рейтинг заведения из-за инцидента опустился до 1,1 звезды.

Ранее работа ресторана "The Бык", который располагается на 2-й Брестской улице в Москве, была приостановлена из-за отравления посетителя, который обратился в Роспотребнадзор с жалобой и призвал провести проверку.

В результате было выявлено, что ингредиенты хранились без холода, условия для продукции не соблюдались, а некоторые продукты были без маркировок и сроков годности. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов. Однако через некоторое время работа ресторана "The Бык" была возобновлена.

