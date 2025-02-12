Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в центре Москвы

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Деятельность ресторана "The Бык" в центре столицы временно прекращена из-за отравления гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Заведение общественного питания находится по адресу 2-я Брестская улица, дом 48. Один из его посетителей обратился в Роспотребнадзор с жалобой, призвав провести проверку.

"В ходе проведения внепланового выборочного контроля выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов", – рассказали в ведомстве.

Нарезанные ингредиенты хранились без холода, условия для пищевой продукции не соблюдались, некоторые продукты находились без маркировок и сроков годности, также не было термометров. Кроме того, санитарное состояние холодильного оборудования признано неудовлетворительным.

В продукции ресторана, согласно экспертизе, нашли кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов. Специалисты изъяли 544 килограмма продукции и составили протокол об административном правонарушении. Суд решил приостановить деятельность точки питания на 60 суток.

Ранее в Москве госпитализировали двух человек после употребления слоек. Пострадавшие заявляли, что внутри продукта были серебристые шарики, похожие на ртуть. Из-за инцидента временно закрыта пекарня "Мельница" на Симферопольском бульваре. Следователи проводят процессуальную проверку.

