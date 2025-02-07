В Москве суд приостановил работу общепита после отравления детей в гостинице

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Люблинский районный суд в Москве на 60 дней приостановил работу организации общественного питания ООО "Квартал+" после отравления несовершеннолетних в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Юридическое лицо допустило несоблюдение обязательных норм, установленных санитарными правилами и техническими регламентами, уточнила инстанция. Организацию признали виновной по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о массовом отравлении детей в одном из столичных отелей, прибывших на соревнования из Ростова-на-Дону. Отмечалось, что как минимум шесть детей обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В результате СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В Депздраве рассказали, что состояние несовершеннолетних удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. В свою очередь, столичное управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое расследование в связи с инцидентом.