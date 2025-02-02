Депздрав Москвы: состояние шестерых госпитализированных детей удовлетворительное

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Состояние шестерых детей, ранее отравившихся в гостинице в Капотне на юго-востоке Москвы, удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Депздрав Москвы.

"В связи с обращениями детей, которые почувствовали симптомы отравления, в отель "Поречье" прибыли бригады скорой медицинской помощи. С целью наблюдения и контроля за состоянием шесть детей были госпитализированы в инфекционный стационар", – рассказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Между тем столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в связи с инцидентом.

"В ходе эпидемиологического расследования <...> отобраны пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей", – говорится на сайте ведомства.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о массовом отравлении в одном из столичных отелей детей, прибывших на соревнования из Ростова-на-Дону. Отмечалось, что как минимум шесть детей обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В результате СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").