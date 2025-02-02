В Москве не менее шести детей отравились в гостинице

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В Москве как минимум шесть детей, проживающих в одной из гостиниц в районе Капотня, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Об сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"В настоящее время следователями столичного СК изымаются продукты питания и документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее в ЯНАО 39 детей обратились к медикам с признаками отравления после спортивных соревнований. По данным регионального Роспотребнадзора, в больницу доставили 27 человек. Дети жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит.

Несовершеннолетние жили в гостинице, а их питание обеспечивал частный предприниматель. В его пищеблоке были обнаружены нарушения санитарного законодательства.