Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Красноярск"

Число пострадавших после отравления в санатории "Сосновый бор" на юге Красноярского края выросло до 33 человек, следует из телеграм-канала регионального управления Роспотребнадзора.

У всех обнаружена РНК норовируса 2 генотипа, уточнили в ведомстве. В связи с этим санаторий приостанавливает свою работу с 17 января.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. По версии следствия, пенсионеры, отдыхавшие в санатории в Минусинском районе, после завтрака пожаловались на ухудшение состояния здоровья.

У них выявили признаки кишечной инфекции. Изначально за медпомощью обратились 32 человека, из них 5 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования правоохранители предположили, что причина недомогания отдыхающих может заключаться в просроченном омлете. Именно поэтому следователи изъяли партию яиц.

