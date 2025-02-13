Роспотребнадзор опечатал лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор на 60 суток опечатал кулинарную лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице Москвы после сообщения о случае пищевого отравления. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного управления ведомства.

В общепите, расположенном в центре Москвы, были выявлены нарушения технических регламентов по хранению пищевой продукции. Кроме того, в образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

При этом в 2024 году ООО "Мишлен" уже признавалось виновным в совершении подобного административного правонарушения.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в центре Москвы из-за отравления гражданина. В результате проверки в продукции ресторана нашли кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов.

Специалисты изъяли 544 килограмма продукции и составили протокол об административном правонарушении.